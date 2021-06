Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca bugetul alocat pentru etapa a doua a programului Rabla electrocasnice, in valoare de 30 de milioane de lei, a fost epuizat in 35 de minute.

Tanczos Barna a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca interesul pentru cea de-a doua etapa a fost mai mare ca pentru prima etapa.

„Suntem in a doua etapa a programului, etapa in care au fost alocate voucherele pentru televizoare, laptopuri si tablete. Dupa 35 de minute bugetul de 30 de milioane a fost epuizat, a fost un interes deosebit, un interes urias pentru aceste vouchere. In comparatie…