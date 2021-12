Bugetul acordat Ministerului Sportului (P)

In anul care urmeaza, bugetul acordat Ministerului Sportului este de 571 de milioane de lei. Fata de 2021, vorbim despre o crestere a bugetului de 50 de milioane de lei. In 2021 am avut un buget mai mic decat in 2020 si am primit cu 18- mai putin bani decat in 2019. Sigur ca se putea ca Ministerul sa primeasca bani mai multi, insa cred ca este un buget decent si realist, este cat ne permitem in acest moment. Iar aceste fonduri ne vor ajuta sa ducem la bun sfarsit macar o parte din planurile si pe investitiile pe care ni le dorim. Din 571 de milioane de lei, cat este bugetul, Comitetul Olimpic…