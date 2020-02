Stiri pe aceeasi tema

- Macedonia de Nord si Albania au salutat schimbarile propuse de Comisia Europeana in privinta procesului de aderare la blocul comunitar, exprimandu-si speranta ca acestea le vor deschide calea pentru lansarea oficiala in curand a negocierilor de aderare, transmite dpa. Reformele propuse vor contribui…

- Comisarul pentru mediu, oceane si pescuit, Virginijus Sinkevicius, a declarat intr-un interviu acordat cotidianului german Die Welt, ca, Comisia Europeana analizeaza interzicerea ambalajelor din plastic si stabilirea de noi cerinte pentru producatori, preluat de Agerpres . „Cu siguranta vrem sa extindem…

Comisia Europeana analizeaza interzicerea ambalajelor din plastic si stabilirea de noi cerinte pentru producatori, a declarat comisarul pentru mediu, oceane si pescuit, Virginijus Sinkevicius, intr-un interviu acordat cotidianului german Die Welt. "Cu siguranta vrem sa extinde regulile privitoare…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat marti intrarea in vigoare a noilor norme UE privind protectia consumatorilor, ca parte a "Noilor avantaje pentru consumatori", iar acestea vizeaza o mai buna aplicare si modernizare a normelor actuale ale UE privind protectia consumatorilor, in conformitate cu evolutiile…

- Sporul pe care îl primesc angajații din sectorul bugetar pentru „condiții vatamatoare” a fost regândit, potrivit declarațiilor lui Ionel Danca, șeful cancelariei primului ministru. HotNews.ro a scris despre idee în aceasta dimineața. Guvernul urmeaza ca pe acest proiect…

- Noile norme ale Uniunii Europene privind platile transfrontaliere in euro au intrat luni in vigoare, a informat Comisia Europeana, precizand ca, de anul viitor consumatorii din UE vor putea compara de conversie monetara atunci cand platesc cu cardul in alta moneda a UE.

