Bugetarii, puși să dezvăluie cât cheltuie în deplasări Fiecare autoritate și instituție de stat ar putea fi obligata sa dezvaluie toate informațiile legate de cheltuielile pe care le face pentru deplasarile demnitarilor și angajaților sau pentru protocol. USR a depus in Parlament o initiativa legislativa de modificare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, astfel incat autoritatile si institutiile […] The post Bugetarii, puși sa dezvaluie cat cheltuie in deplasari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima ședința a guvernului Ciolacu a avut loc joi seara. Ciolacu a vorbit despre faptul ca vor intra intr-un regim de mobilizare generala și a avertizat ca statul nu v-a mai plati ca bugetarii sa vina la munca și sa nu faca nimic. ”Toți funcționarii trebuie sa ințeleaga ca avem nevoie de performanța.Trebuie…

- Atat premierul Nicolae Ciuca, cat și președintele PSD Marcel Ciolacu s-au laudat, luni, cu depunerea in Parlament a amendamentelor la proiectul Legii pensiilor speciale, astfel incat aceasta problema – jalon in PNRR – invocata inclusiv pentru amanarea rotativei guvernamentale – sa fie, in sfarșit,…

- Minstrul Muncii, Marius Budai a anuntat, luni, calendarul legii salarizarii, el afirmand ca liderii coalitiei au stabilit ca pana la 15 iulie 2023 sa fie gata analiza cu Banca Mondiala si proiectul de lege, in perioada 15 iulie – 31 august sa aiba loc dezbateri cu toate sindicatele, dupa care depunerea…

- Curtea Constituționala a decis, miercuri, ca infracțiunea de abuz in serviciu poate fi incriminata și fara pragul valoric, iar folosirea ca proba a interceptarilor serviciilor secrete in dosarele penale, este neconstituționala. Astfel, modificarile aduse Codului Penal și Codului de Procedura Penala,…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, proiect de lege inițiat de ministrul de Interne Lucian Bode și de premierul Nicolae Ciuca. Proiectul a fost amendat fața de varianta inițiala și a fost reintrodusa amenda pentru tulburarea liniștii publice. Pedeapsa cu inchisoare…

- Jandarmeria Capitalei a anuntat ca participantii la protestul AUR de la Parlament au fost amendati cu 50.700 lei, ca urmare a incalcarii prevederilor legale in vigoare. Potrivit Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti (DGJMB), au fost aplicate 43 de sanctiuni contraventionale, in valoare…

- Un protest AUR are loc, miercuri, la Parlament. Jandarmii au incercat sa le explice ca nu au autorizație de protest, insa aceștia au devenit violenți și s-au imbrancit cu forțele de ordine. Ludovic Orban transmis ca a fost și el agresat „de protestatari AUR” in timp ce voia sa intre in Parlament. „Am…