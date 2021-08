Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, la Botosani, ca va propune in coalitia de guvernare vaccinarea sau testarea obligatorie a aparatului de stat.Premierul Florin Citu a avut astazi o intalnire cu managerii de spitale din judetul Botosani la Centrul de vaccinare de la Colegiul Tehnic "Gheorghe…

- Functionarii, profesorii si personalul de ingrijire din Hong Kong vor trebui sa se vaccineze impotriva maladiei COVID-19 sau sa se testeze de doua ori pe saptamana pe cheltuiala lor, a anuntat luni sefa executivului local, citata de AFP. Hong Kong este unul dintre putinele teritorii din lume…