- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat implementarea unui sistem electronic cu cartela in ministerul pe care-l conduce. Momentan proiectul este doar in faza de testare. Sistemul electronic de acces va permite generarea automata a pontajelor in format electronic și este corelat cu softul de salarii,…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, anunta ca a stabilit marti, 7 septembrie, cu partenerii sociali, in cadrul Consiliului National Tripartit, ca la finele lunii octombrie sa fie avansata o varianta agreata a salariului minim. „Cu totii suntem de acord ca nivelul salariului minim…

- Ministerul Muncii va pune presiune maxima pentru ca proiectul adoptat de Guvern privind consumatorul vulnerabil sa fie votat si de Parlament, astfel incat aplicarea masurilor de sustinere sa fie devansate pentru 1 ianuarie 2022, a scris, luni, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale,…

- Guvernul a aprobat suplimentarea cu 1.000 de posturi a personalului din casele teritoriale de pensii pentru a acoperi deficitul de angajați care sa participe la procesul de evaluare a celor aproximativ 5.000.000 de pensii din sistemul public aflate in plata, a informat Ministerul Muncii, intr-un comunicat.…

- Propunerea de rectificare bugetara pentru Ministerul Muncii Foto: gov.ro Propunerea de rectificare bugetara pentru Ministerul Muncii prevede diminuarea cu 3,3 miliarde de lei a subvenției acordate de la bugetul de stat catre cel al asigurarilor sociale, fapt care reflecta creșterea veniturilor…

- Din februarie și pana in iunie au fost analizate 400.000 din cele aproximativ 5 milioane de dosare de pensie, ceea ce reprezinta 12% din total. In acest ritm, reanalizarea tuturor dosarelor ar dura aproape 4 ani și jumatate, cu mult peste termenul anunțat de ministrul Muncii, luna august 2022.In acest…

- Europarlamentarul PNȚCD Cristian Terheș publica miercuri pe pagina de Facebook o poza cu pliante din aeroportul Otopeni, realizate de Ministerul Muncii, care conțin „informații utile” privind munca sezoniera in strainatate, europarlamentarul fiind de parere ca acestea demonstreaza o politica antinaționala…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca de la inceputul anului in curs, in Romania au aparut circa 100.000 de noi locuri de munca, mai ales pe perioada nedeterminata, ceea ce reprezinta un lucru incurajator. ‘De la 1…