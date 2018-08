„Daca 20% dintre functionarii din administratia centrala ar pleca, n-ar simti nimeni. Ba mai mult, lucrurile ar merge chiar mai bine. Suntem o administratie de supereroi", a spus ministrul Finantelor, intr-un interviu pentru DC News.

In replica, Vasile Marica a declarat: „Daca 20% din politicieni ar pleca, sau chiar daca toți politicienii ar pleca, n-ar simți nimeni. Mai puțin importante sunt insa declarațiile politice, importanta este realitatea in care traim, aceea ca, spre exemplu, niciun funcționar din Finanțe nu și-a luat concediu in luna iulie, pentru a crește colectarile la buget.…