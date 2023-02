Bugetarii mai primesc două zile libere, dar se vor bucura de ele abia peste doi ani Incepand de anul viitor, bugetarii vor avea doua zile libere in plus, lucru decis de parlamentari. Este vorba despre ziua de Boboteaza si cea de Sfantul Ioan, mai exact 6 si 7 ianuarie, care au fost declarate sarbatori legale. Proiectul, aprobat initial in Senat, a trecut si de camera deputatilor care este for decizional. Dar sa nu ne bucuram prea devreme caci legea, desi va intra in vigoare in 2024, se va putea aplica abia peste 2 ani! Iar asta pentru ca cele doua mari sarbatori crestine vor pica la anul in weekend! Cate zile libere mai au romanii Revenind la liberele legale care au mai ramas… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

