Stiri pe aceeasi tema

- Dan Vîlceanu a facut furori cu declarația sa privind salariul minim net. Raspunsul la întrebarea ”cât este salariul minim în România” este unul relativ, în funcție de situațiile în care se afla angajatul. Potrivit legilor în vigoare, oficial…

- In urma cu sase ani, Dan Price, fondatorul si CEO-ul companiei de procesare de carduri de credit Gravity Payments a facut valuri atunci cand anuntat ca va creste salariul minim al companiei la 70.000 $ pentru cei 120 de angajati ai sai. Pentru a genera aceasta schimbare, el si-a redus salariul sau de 1…

- Aproape 75% dintre angajatii din judet sunt platiti cu salariul minim pe economie si doar o parte dintre acestia beneficiaza de bonuri de masa, afirma conducerea Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Covasna. „Aproape 75% din angajatii din judetul Covasna sunt la acest nivel (…) Cand…

- Angajații romani cu salariul minim pe economie ar putea beneficia de prevederile unui nou proiect de lege. Proiectul, daca va intra in vigoare, se adreseaza celor din HoReCa și agricultura. Deja sunt discuții pe marginea acestei idei, iar oficialii din Camera de Comerț Americana sunt interesați de acest…

- Numarul angajaților din IT a crescut cu 70% in ultimii 12 ani. Aproape jumatate dintre aceștia lucreaza in Bucuresti, dar un numar mare se regasește și in Cluj, Iasi, Timis si Brasov. Tot mai mulți tineri se indreapta catre acest domeniu in care salariile au crescut și in pandemie.

- UPDATE: Lucratorii Rosal care sunt incadrați la Curațenie Cai Publice fac front comun cu cei de la colectare. Angajații pe CCP s-au strans la garajul Rosal, acolo unde se afla șoferii care au intrerupt lucrul.Șoferii operatorului de salubritate Rosal Ploiești au intrerupt activitatea. Angajații protesteaza…

- Veniturile totale medii lunare au fost, in anul 2020, in termeni nominali, 5.216 lei pe gospodarie și 2.031 lei pe persoana, in crestere cu 8,9%, respectiv cu 9,6% fata de anul 2019, anunța Institutul Național de Statistica. Cheltuielile totale ale populatiei au fost in anul 2020, in medie,…