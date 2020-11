Bugetarii, feriți de criză Pandemia nu va avea efecte economice asupra sectorului bugetar nici in 2020, nici in 2021, reiese din cele mai recente estimari ale Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza (CNSP). La stat, angajații vor fi... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

