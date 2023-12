Bugetarii care nu primesc salariul mărit în anul 2024 Angajații din anumite insitituții ale statului nu vor beneficia de majorarea de 5 la suta. „Ordonanța trenuleț” va suferi, deja, modificari, deși a fost adoptata in luna decembrie. In acest sens, a fost pregatita o OUG care vine sa schimbe decizia Guvernului. Potrivit modificarilor, unii bugetari nu vor primi creșterea salariala de 5 la suta […] The post Bugetarii care nu primesc salariul marit in anul 2024 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

