- Toți romanii care lucreaza in sectorul public vor primi, pana la sfarsitul lunii noiembrie, o prima de vacanta in valoare de 1.450 de lei, sub forma de vouchere. ”Ne bucuram ca putem sa oferim romanilor soluții pentru o vacanța reușita și accesibila in Romania. Angajatii din sectorul public…

- Peste 3.000 de hoteluri, pensiuni, moteluri si agentii de turism din tara ofera cazare ce poate fi platita cu vouchere de vacanta. 76 dintre acestea se afla in judetul Argeș. Bugetarii, dar si angajații din companiile in care statul este actionar unic sau majoritar, vor beneficia in acest an de vouchere…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anuntat, luni, la Constanta, ca voucherele de vacanta vor putea fi distribuite incepand de saptamana viitoare. „Voucherele de vacanta au intrat in linie dreapta. Ministerul Turismului, saptamana viitoare, o sa le acorde tuturor angajatilor”, a spus Trif.…

- Bugetarii ar putea fi liberi pe 30 aprilie, pentru a sta 4 zile in vacanța de 1 mai; Decizia urmeaza sa fie luata in ședința de Guvern de joi, la propunerea Ministerului Muncii, potrivit unor surse oficiale. Și elevii ar urma sa stea acasa, luni, inainte de ziua de 1 mai. Potrivit intenției Executivului,…

- VOUCHERE DE VACANȚA 2018. Potrivit amendamentului admis de Camera Deputatilor, in anul 2018, pentru personalul militar, politisti, functionari publici cu statut special din sistemul administratie penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala…

- Bugetarii au dreptul la cate un voucher de vacanta anul acesta, insa pentru o serie de angajati cu statut special din institutiile de aparare si securitate nationala si pentru personalul din Serviciul Roman de Informatii (SRI) se va face decontarea serviciilor turistice, potrivit unui proiect normativ…

- Tot personalul din sectorul public, dar si din companiile in care statul este actionar unic sau majoritar, va beneficia de vouchere de vacanta acordate in conformitate cu OUG 46 din 30 iunie 2017, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, precizeaza Ministerul Turismului intr-un comunicat de presa.