Bugetarii au tras lozul câștigător. Cu cât le cresc salariile din ianuarie 2023 „Pe partea de ordonanta de masuri fiscal-bugetare, dupa cum stiti, masurile in domeniul drepturilor salariale pe care le luam pentru anul 2023 sunt urmatoarele: majorarea de la 1 ianuarie 2023 a cuantumului brut al salariilor de baza, soldelor de functie, salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, cu incadrarea in grila reglementata de Legea cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Mentinerea in plata in anul 2023, la nivelul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

