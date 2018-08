Conform documentului, salariatii ar urma sa stea acasa, pe langa Ziua Independentei si Ziua Limbii Romane, si in zilele de 28, 29 si 30 august. Acestea vor fi recuperate in zilele de sambata, 8 și 29 septembrie si 27 octombrie. Potrivit sindicatelor, tot mai multi angajati solicita concedii neplatite in august pentru a petrece timpul cu familia, mai ales ca este si ajun de an scolar.

De asemenea, sindicatele au explicat ca productivitatea muncii va fi diminuata considerabil in cele 3 zile dintre sarbatori, iar pe 30 august programul de munca este redus.