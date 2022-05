Stiri pe aceeasi tema

- Un atac masiv al hackerilor ruși grupați sub sigla Killnet a blocat site-urile mai multor aeroporturi romanești. Printre altele, este vorba despre aeroporturile din Timișoara, Oradea, Targu Mureș, Iași, Satu Mare și chiar de cel din Arad. Este interesant faptul ca, deși Aradul nu mai opereaza de ani…

- Social-democratul Laurentiu Oprea a devenit cunoscut, in 2019, cand consilier judetean fiind si fara un loc de munca declarat, si-a marit, peste noapte, averea cu 14 apartamente. Acum, cand revine in Consiliul Judetean Cluj, explicatiile lui cu privire la micul imperiu imobiliar ce i-a fost donat s-au…

- ■ gratie implicarii membrilor Biroului Politic al PNL, 120 de romascani au primit alimente pentru pregatirea mesei pascale ■ pachetele au continut zahar, ulei, orez, faina, carne, fructe, cozonac si vin ■ Asa cum si-a obisnuit simpatizantii, Biroul Politic al Partidului National Liberal Roman a facut…

- ANUNT: PRIVIND ACORDAREA PACHETELOR CU ALIMENTE DE BAZA Prin prezenta Primaria orasului Titu aduce la cunostinta faptul ca, incepand cu data de 12.04.2022 va incepe distribuirea pachetului de baza cu Post-ul TITU: Din 12 aprilie incepe distribuția pachetelor cu alimente de baza, pentru persoanele defavorizate…

- 39.781 de pachete alimentare vor fi distribuite catre primariile din județul nostru, de saptamana viitoare. Vor ajunge in toate cele 102 localitați argeșene, a anunțat in urma cu puțin timp prefectul Radu Perianu. Fiecare pachet are o greutate de aproximativ 25 de kilograme și conține alimente de baza:…

- O politista de frontiera din municipiul Giurgiu a deschis un magazin social, unde produse donate de firme sunt destinate persoanelor defavorizate, la preturi simbolice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Incidente grave petrecute la partida de fotbal FC Buzau - Concordia Chiajna, disputata sambata 12 martie 2022. Persoanele care au parasit la pauza arena pentru diverse nevoi, au avut surpriza neplacuta sa nu mai fie primite pe stadion cand au dorit sa revina! Asta in condițiile in care intrarea a fost…

- In acest an, la data de 1 martie, toate veniturile care se raporteaza la indicele social de referinta vor fi indexate cu 5,1%, rata inflatiei anuntata de INS pe anul trecut. Astfel, de la 1 martie vor creste cu 5,1% indemnizatiile pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, venitul minim…