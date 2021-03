Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1 a anunțat ca va construi o noua școala - Școala Regala - in zona Casei Presei Libere, mai exact pe Bulevardul Poligrafiei nr. 4. „Construim o noua școala in Sectorul 1: Școala Regala! Elevii bucureșteni vor beneficia de o noua unitate de invațamant care va fi inființata de Primaria…

- Consilierul municipal USR Cosmin Smighelschi a anuntat ca reprezentantii USR PLUS nu vor participa, avand in vedere ca o alta sedinta ordinara este convocata pentru finalul saptamanii."Nu se justifica temeiul de forta majora sau de maxima urgenta invocat conform Art. 134 - (4) din Codul administrativ…

- Suspendarea PUZ-urilor pentru cinci sectoare, propusa de primarul general Nicușor Dan este criticata de primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, care este de parere ca astfel Capitala va ramane printre cele mai puțin dezvoltate capitale europene. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone,…

- ANUNT PUBLIC In temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administra/ia publica, republicata, si ale Hotararii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor si modalitatilor de aducere la cunostinta…

- Consiliul Local Sector 1 a decis, in sedinta de joi, sa ceara Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) transmiterea imobilului in care se afla Cinematograful Patria in administrarea Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), pe durata derularii…

- CHIȘINAU 30 dec - Sputnik. Bugetul municipiului Chișinau a fost votat marți, 29 decembrie, de catre consilierii municipali. Astfel, bugetul Capitalei pentru anul 2021 constituie 4,7 miliarde de lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat in valoare de 2,6 miliarde de lei și cheltuieli in suma…

- Criteriile care definesc gardienii internetului, care controleaza accesul la persoane, servicii si informatii, sunt asteptate sa afecteze Google, divizie a grupului Alphabet, Facebook, Apple si Amazon. Reglementarile vor fi incluse in legerea referitoare la pietele digitale (DMA), care va fi prezentata…