Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta, in perioada 2014 2020 a fost semnat in data de 31.08.2018 Joi, 8 septembrie 2022, la sediul central al RAJA S.A. din municipiul Constanta, a avut loc o conferinta de presa organizata de…

- FOTO| Doua mari PROIECTE pentru Alba Iulia, semnate de primarul Pleșa: Nou ansamblu urban in cartierul Gheorghe Șincai și restaurarea casei primului primar roman al orașului Doua mari PROIECTE pentru Alba Iulia, semnate de primarul Pleșa: Nou ansamblu urban in cartierul Gheorghe Șincai și restaurarea…

- Aprobata prin H.C.L. nr. 92/10.03.2022, derularea procesului de bugetare participativa la nivelul Municipiului Pitești, incepand cu exercițiul bugetar aferent anului 2022, intra in etapa a doua, de la data de 1 septembrie a acestui an. Calendarul procesului de bugetare participativa, pentru aceasta…

- Primaria Constanta vrea sa inchirieze un spatiu cu destinatia de birouri pentru desfasurarea activitatii unor compartimente din cadrul institutiei.Imobilul trebuie sa aiba o suprafata cuprinsa intre 150 250 mp", se arata in anuntul municipalitatii.Durata inchirierii este de 4 ani de la data incheierii…

- Consiliul local al comunei Valu lui Traian, judetul Constanta este convocat in sedinta extraordinara pentru data de 30 august 2022, de la ora 12,00, in sala de sedinte a Consiliului Local.Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoaca sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Valu…

- In Monitorul Oficial a fost publicat un anunt de servicii de vanzare terenuri ale Primariei Cernavoda din judetul Constanta.Potrivit documentului, urmeaza sa fie vandute mai multe terenuri care apartin domeniului privat al orasului Cernavoda si sunt situate in orasul Cernavoda: teren in Str. Aurorei…

- Constantenii din municipiul Constanta au primit alerta de tip RO alert pentru avertizare meteo . Mesajul a fost emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta. Constantenii au primit urmatorul mesaj: ...

- Sedinta ordinara la Consiliul Local al comunei Targusor, judetul Constanta.Consiliul local al comunei Targusor, judetul Constanta este convocat in sedinta ordinara pentru data de 28 iulie 2022, orele 9:00, in Sala de sedinte a Consiliului local al comunei Targusor, avand urmatorul proiect de ordine…