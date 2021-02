Comisiile reunite pentru buget, finante si banci din Parlament au avizat favorabil propunerea bugetara pentru Consiliul Concurentei, aferenta anului 2021.



Proiectul de buget al institutiei a primit 25 de voturi "pentru", 16 voturi "impotriva" si o abtinere.





Bugetul Consiliului Concurentei pentru anul 2021 se ridica la valoarea de 88,563 milioane de lei, in crestere cu 24,45%, comparativ cu executia preliminata din anul anterior.



Totodata, valoarea creditelor de angajament sunt de 83,742 milioane de lei, in scadere cu 1,43%, de la an la an.

