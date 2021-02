Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Consiliului Economic si Social (CES) pentru anul 2021 a fost avizat favorabil de Comisiile parlamentare pentru buget, finante si banci, reunite, cu 40 de voturi ''pentru'' si nicio abtinere. "CES isi doreste sa isi dezvolte activitatea in urmatorii patru ani, pe langa partea…

- Bugetul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) pentru anul 2021 a fost avizat favorabil de Comisiile parlamentare pentru buget, finante si banci, reunite, cu 25 de voturi "pentru" si 14 abtineri. Propunerea bugetara a ANSVSA pentru anul 2021…

- Comisiile reunite pentru buget, finante si banci din Parlament au avizat favorabil propunerea bugetara pentru Consiliul Concurentei, aferenta anului 2021, anunța AGERPRES. Proiectul de buget al institutiei a primit 25 de voturi "pentru", 16 voturi "impotriva" si o abtinere. Bugetul…

- Bugetul Curtii de Conturi a Romaniei a fost avizat favorabil de Comisiile parlamentare pentru buget, finante si banci reunite, cu un numar de 38 de voturi "pentru" si trei abtineri. Propunerea bugetara pentru anul 2021 in cazul Curtii de Conturi a Romaniei este de 406,348…

- Bugetul Curtii Constitutionale a Romaniei pentru anul 2021 a primit, joi, raport de adoptare din partea Comisiilor de buget-finante din Parlament, cu 38 de voturi "pentru" si trei abtineri, anunța AGERPRES. Pentru 2021, CCR va primi de la bugetul de stat 28.691.000 de lei (credite bugetare),…

- Bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) pentru anul 2021 a primit joi aviz favorabil din partea Comisiilor reunite de specialitate din Parlament. Senatorii si deputatii au avizat bugetul MADR cu 25 de voturi "pentru" si 20 "impotriva". Ministerul Agriculturii…

