Stiri pe aceeasi tema

- Polonia si Ungaria au respins vineri o initiativa a diplomatilor Uniunii Europene de atasare a unei declaratii explicative privind conditionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept, dupa ce initial Polonia parea sa agreeze mutarea, relateaza Reuters.

- Ungaria in continuare nu poate accepta clauza care conditioneaza bugetul si fondul de recuperare dupa coronavirus ale Uniunii Europene de respectarea statului de drept, a declarat vineri premierul Viktor Orban, adaugand ca cele doua chestiuni ar trebuie abordate separat, relateaza Reuters. El a respins…

- Ministrul Comertului si Afacerilor Externe de la Budapesta, Peter Szijjarto, a declarat miercuri, la Targu Mures, ca presedintia germana a Uniunii Europene trebuie sa gaseasca o cale de iesire din situatia generata de blocarea bugetului european de catre Ungaria si Polonia si sa formuleze o propunere…

- Disputa in legatura cu bugetul si planul de recuperare ale Uniunii Europene va fi in cele din urma rezolvata, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, in timp ce un inalt oficial de la Varsovia a spus ca Polonia are dreptul sa ceara "un nou compromis" pentru acest acord, relateaza Reuters…

- Ungaria s-a opus prin veto bugetului pentru 2021-2027 si fondului de recuperare post-coronavirus ale Uniunii Europene pentru ca ele ar fi fortat-o sa accepte migratia, a declarat miercuri premierul Viktor Orban, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES. Ungaria, alaturi de Polonia, si-a exprimat…

- Ungaria si Polonia vor infiinta un institut comun pentru a evalua respectarea statului de drept de catre tari membre in intreaga Uniune Europeana si pentru a contracara astfel acuzatiile de incalcare a statului de drept, a anuntat luni ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, relateaza Reuters.Dupa…

