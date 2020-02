Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 23.01.2020, incepand cu orele 12.00, la sediul Primariei Sectorului 6, a avut loc prima runda a dezbaterii publice privind Proiectul de Buget al Sectorului 6 pentru anul 2020. Intalnirea a fost moderata de primarul Gabriel Mutu, cu interventiile directorilor din cadrul aparatului administrativ,…

- Neculai Ontanu si-a lansat, sâmbata, candidatura la alegerile locale, din partea partidului ADER, al carui fondator este. Fostul edil a afirmat ca ”Sectorul 2 al Capitalei fost lasat în paragina”, iar oamenii îl opresc pe strada rugându-l sa se întoarca. "Candidez…

- Mai multi copii ar putea primi mancare calda la scoala de anul viitor. Ministerul Educatiei propune extinderea programului pilot ”Masa calda” de la 50 la 100 de scoli. Bugetul estimat al proiectului este de peste 66 de milioane de lei pe an. Ministerul Educatiei a supus dezbaterii publice, pentru 15…

- Incepand cu anul viitor, intregul parc auto al Primariei Sectorului 2 va incepe sa fie modernizat, mașinile vechi urmand a fi inlocuite cu vehicule electrice sau cu propulsie hibrida.In ședința ordinara din data de 19 decembrie 2019, Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat proiectul ECO…

- Dan Tudorache: “Facem tot ce este mai bun pentru sanatatea copiilor noștri” Copiii de la Gradinița nr.251 din Sectorul 1 al Capitalei iși vor intari sistemul imunitar și vor fi mai feriți de unele probleme de sanatate care pot aparea odata cu inscrierea in colectivitate: tuse, raceala, sinuzita, sau…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) solicita Guvernului 1,5% din PIB pentru bugetul Capitalei, pe motiv ca resursele bugetare ce i-au fost alocate sunt "insuficiente pentru a asigura o dezvoltare...

- 500.000 de mucuri de țigara au fost colectate in primele 2 luni de la debutul programului pilot al campaniei ALEGE ASUMAT UN ORAȘ CURAT, demarat de British American Tobacco in parteneriat cu Primaria Sectorului 3 al Capitalei și Green Academy. In premiera in Romania, mucurile de țigara colectate…

- Primarul Chișinaului, Ion Ceban, a venit in vizita la Primaria București, dupa caștigarea madantului, insa primarul general, care i-a transmis o scrisoare de felicitare, nu a putut participa la intalnire. Ceban a vorbit cu primarii din sectoarele 1 și 6 și cu viceprimarul Aurelian Badulescu.Primarul…