- In ultimul deceniu, valoarea totala a remiterilor lucratorilor romani plecați in afara s-a ridicat la peste 46,5 miliarde de euro. Romanii plecați la munca in strainatate au trimis in țara 6,5 miliarde de euro in 2023. Suma, un record Suma reprezinta un nou record și este de peste doua ori mai mare…

- In 2023, Revolut a realizat venituri de peste 2,2 miliarde dolari și un profit record de 545 milioane dolari. “Grupul Revolut a dat publicitații azi Raportul Anual pentru perioada de 12 luni incheiate la31 decembrie 2023”, se precizeaza intr-un comunicat de presa al Revolut remis cotidianului național…

- Deși inflația s-a menținut la 10,4% anul trecut, vanzarile au crescut la 12%, peste rata inflației, dar a incetinit comparativ cu 2022, cand avansul a fost de 16,3% fața de o rata a anuala a inflației de 13,8%, potrivit datelor analizate de Cushman & Wakefield Echinox, pe baza rezultatelor financiare…

- Agricultura reprezinta un sector esențial pentru economia Romaniei, iar guvernul PSD a demonstrat un angajament ferm in sprijinirea fermierilor prin multiple programe. Cea mai noua linie de finanțare pe bani europeni a fost anunțata recent de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a confirmat ca fermierii vor beneficia de un sprijin financiar de 100 de euro pe hectar, precum și de 100 de euro pentru fiecare unitate de munca agricola echivalenta (UVM) in sectorul suin și avicol. Aceasta masura va fi implementata printr-un act normativ care…

- Romanii au investit o suma record de aproape 3,2 miliarde de lei, in emisiunea de titluri de stat Fidelis din acest an. Asta de fapt arata increderea lor in dezvoltarea economiei romanești, declara premierul Marcel Ciolacu.

- ”Vad ca romanii au investit o suma record, aproape 3,2 miliarde de lei, in emisiunea de titluri de stat Fidelis din acest an. Asta arata increderea lor in dezvoltarea economiei romanesti”, a spus premierul in deschiderea sedintei Executivului. Seful Executivului a mai spus ca aceeasi incredere a vazut-o…

