Premierul Florin Cițu cere reduceri de buget la toate ministerele. Cițu e nemulțumit de sumele cerute de miniștri pentu bugetul din acest an și spune ca ținta guvernului e sa reduca cheltuielile și sa eficientizeze activitatea. "Sunt foarte mulți bani care se duc in sanatate. 65 de miliarde in sanatate, numai anul trecut. Trebuie sa vedem cum sunt cheltuiți. Miniștri trebuie sa vina cu masuri de reducere de cheltuieli pentru ministere. Daca nu vin, vor fi reduse cheltuielile și vom face modificari. Exista o anumita rezistența la a face reforme, dar asta e mandatul acestui guvern. Anul trecut am…