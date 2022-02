Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz a anunțat ca in bugetul local pentru 2022 vor fi alocați mai mulți bani plantarii de arbori de mari dimensiuni, in mai multe zone ale orașului, printre care și Piața Libertații.

- Institutul National al Patrimoniului a deschis platforma https://tmi.patrimoniu.ro/acasa unde pot fi incarcate cererile de finantare pentru cele 4 subprograme ale Apelului 1/2022, pana la data de 1 februarie 2022. O finantare totala in valoare de 5.000.000 lei este disponibila pentru proiecte…

- Consilierul prezidential Cosmin Marinescu considera ca in conditiile in care Romania va beneficia pana in 2027 de cea mai mare suma obtinuta vreodata din finantari europene, capacitatea tarii noastre de a absorbi fondurile europene devine factorul esential al cresterii economice in anii urmatori.…

- Nici nu s-a uscat cerneala pe protocolul de guvernare și deja un conflict de mare amploare mocnește intre PSD și PNL. Liderul PSD Marcel Ciolacu le-a cerut apropiaților sai sa ii anunțe pe toți primarii ca programul Anghel Saligny derulat prin Ministerul Dezvoltarii va fi coordonat de un secretar de…

- In perioada 22-26.11.2021, s-a desfașurat primul Program de Studiu Intensiv din cadrul proiectului Erasmus+ nr. 2020-1-RO01-KA203-080299 „Smart Teaching in Accounting - Meeting Place Online (STAMP-Online)”

- In perioada 22-26 noiembrie, s-a desfașurat primul Program de Studiu Intensiv din cadrul proiectului Erasmus+ nr. 2020-1-RO01-KA203-080299 „Smart Teaching in Accounting – Meeting Place Online (STAMP-Online)”. Acesta a fost implementat de Universitatea de Vest din Timișoara in parteneriat cu 12 universitați…

- Investitii totale de peste 2 miliarde de euro sunt in derulare in acest moment sau vor fi demarate in perioada imediat urmatoare in Timisoara, Cluj-Napoca, Brasov, Iasi si Constanta, potrivit raportului realizat de Bucharest

- In primele zece luni ale anului la Bursa de Valori au fost listate 25 de emisiuni de obligațiuni, 9 noi emisiuni de titluri de stat și 19 emisiuni de acțiuni, rundele de finanțare derulate insumand peste 1,5 miliarde euro, anunța BVB. Piața de capital din Romania a inregistrat creșteri de…