Buget de peste 42,5 milioane de euro pentru transportul cărbunelui la termocentralele din Oltenia Complexul Energetic Oltenia (CEO) a stabilit bugetul pentru transportul carbunelui pe calea ferata de la depozitele din carierele miniere la depozitele de la sucursalele electrocentrale. Este vorba de un acord-cadru care are o valoare estimata la 208.292.200 de lei, respectiv peste 42,5 milioane de euro. Complexul Energetic Oltenia se bazeaza pe servicii de transport feroviar pentru a aduce combustibilul din carierele miniere la grupurile energetice. Compania dispune de grupuri energetice pe baza de lignit la termocentralele din județele Gorj și Dolj. Acordul-cadru pe care Complexul Energetic… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

