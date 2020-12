Buget de peste 2,6 milioane de lei pentru restaurarea Casei Memoriale Ion Popescu Voitești Restaurarea și punerea in valoare a casei savantului gorjean Ion Popescu Voitești va costa peste 2,6 milioane de lei. Fondurile au fost alocate de Consiliul Județean Gorj. Imobilul este administrat de catre Muzeul Județean de Istorie al județului Gorj. Este in desfașurare licitația pentru achiziția serviciilor de proiectare, asistența tehnica din partea proiectantului și execuția lucrari pentru realizarea obiectivului de investiție in cadrul proiectului Consolidare-restaurare Casa memoriala „Ion Popescu Voitești”. Casa se afla in satul Voitești, din comuna gorjeana Balanești, localitatea natala… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a imprumutat joi 1,29 miliarde lei in doua emisiuni de obligatiuni de stat la care au participat sapte dealeri primari. Prima emisiune a avut o valoare nominala de 600 milioane lei, o rata a cuponului (dobanda) de 3,25% si scandenta in 2026. Volumul total al cererii a…

- Avand in vedere ca la sediul central al Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Pahova din Ploiesti, pe data de 6 decembrie, cand vor avea loc alegerile parlamentare, se va amenaja una dintre cele 157 de secții de votare din municipiul reședința de județ, activitatea cu publicul va fi sistata. Astfel,…

- Luiza Radulescu Pintilie Astazi, in ziua marii sarbatori crestine a Sfantului Apostol Andrei, cel considerat crestinator al romanilor si ocrotitor al acestei tari, in comuna prahoveana Alunis clopotele vor rasuna nu numai a bucurie, ci si a zi de doliu. Profesorul Mihail Stanciu, cel care predat…

- Astazi va prezentam o serie de exponate inedite, extrem de valoroase si pitoresti in acelasi timp. Realizarea acestor exponate si achizitionarea lor de catre muzeul din Sebes au in spate o poveste interesanta si impresionanta. Este vorba de plansele-ierbar ale caror autor a fost marele botanist roman…

- Un om de afaceri neidentificat din Marea Britanie este convins ca președintele Trump va fi reales, asa ca a pariat o suma uriasa... The post Cel mai mare pariu politic din istorie: Un om de afaceri a mizat 5 milioane de dolari pe victoria lui Trump appeared first on Renasterea banateana .

- In aceasta dimineata, 27 octombrie 2020, pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost chemati sa stinga un incendiu izbucnit in centrul vechi al Constantei.Imobilul care era in pericol este Casa Hrisicos, emblema a Constantei vechi si monument iubit de toti cei ce indragesc…

- Peste 51.000.000 lei au fost atrasi la buget in primele noua luni ale acestui an de structurile Directiei Finantelor Publice Gorj. In acest interval de timp s-au efectuat actiuni de inspectie fiscala la un numar de 2231 de contribuabili in vederea pr...

- Juventus il dorește cu orice preț pe Kylian Mbappe (21 de ani), starul lui PSG. „Batrana Doamna” este pregatita sa inainteze o oferta uluitoare pentru campionul mondial, care este cel mai bine cotat fotbalist al lumii (180 de milioane de euro pe Transfermarkt). Potrivit Tuttosport, campioana din Serie…