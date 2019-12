Stiri pe aceeasi tema

- Sute de arbori au fost doborâți la pamânt în Munții Apuseni. Imaginile cu copacii taiați au fost filmate acum câteva zile în Valea Draganului, județul Cluj. „Exploatarile forestiere din Valea Draganului, verificate de specialiștii din Ministerul Mediului,…

- Aradul are reprezentare in guvernul Orban. Președintele organizației municipale ALDE Arad, Iulian Octavian Stana, a fost numit secretar de stat in Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor. Decizia de numire, semnata de premierul Ludovic Orban, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei din data…

- Seful Ocolului Silvic Vama, Gelu Puiu, a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. Numirea a devenit oficiala dupa publicarea deciziei premierului Ludovic Orban in Monitorul Oficial, Gelu Puiu urmand sa-si preia functia in cel mai scurt timp. ...

- Aseara au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 992 trei decizii ale primului ministru Ludovic Orban care vizeaza numirea a trei secretari de stat la doua ministere.Primele doua fac referire la numirea lui Iulian Octavian Stana si a lui Gelu Puiu, ca secretari de stat la Ministerul…

- Saptamana trecuta, seful statului s-a intalnit cu prim-ministrul, cu vicepremierul Raluca Turcan, ministrii Muncii, Violeta Alexandru, Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, si cu cel al Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos. Iohannis a precizat…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, astazi, cu premierul Ludovic Orban, cu vicepremierul Raluca Turcan, dar si cu ministrii Muncii, Mediului si Tineretului si Sportului, pentru a discuta despre masurile ”absolut necesare” care trebuie luate. Prim-ministrul Orban a precizat, miercuri, ca in cadrul…

- Orban susține o noua taxa auto: “Trebuie conceputa ca o taxa de poluare, iar cuantumul sa depinda de cantitatea de noxe eliberate in atmosfera” O noua taxa auto trebuie conceputa ca o taxa de poluare, dar poate fi gandita si ca un impozit variabil, pe proprietate, a declarat, joi, intr-o…

- Niculae Turja, birgauanul care se luptacu conducerea Primariei Bistrița Birgauluipentru un teren, pe care administrația locala a construit o groapa de gunoi de grajd, pare ca se apropie de o victorie. Cel puțin așa lasa impresia expertiza judiciara intocmita la dosar, care a fost dispusa de instanța.…