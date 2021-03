Stiri pe aceeasi tema

- Ajutor de stat pentru motorina, sprijin pentru productia de usturoi si pentru crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalita precum si finantarea programului pentru stimularea angajarii tinerilor in acest sector sunt doar cateva dintre masurile finantate din bugetul national in acest an, anuntate…

- Cultivatorii de usturoi vor putea primi si in acest an un sprijin financiar de cel mult 14.617,5 lei/hectar (maximum 3.000 euro/hectar) prin schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de usturoi, potrivit unui proiect de Hotarare pentru modificarea si completarea HG 108/2019 precum si…

- Ajutorul de MINIMIS 2021, pentru crescatorii de animale, va fi PLATIT și anul acesta. Care sunt condițiile de eligibilitate Ajutorul de MINIMIS 2021, pentru crescatorii de animale, va fi PLATIT și anul acesta. Care sunt condițiile de eligibilitate Potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern, publicat…

- Scroafa cu purcei ar putea fi interzisa in curtea țaranilor: Proiect de Ordin de ministru Un proiect de Ordin de ministru in care se precizeaza ca exploatațiile noncomerciale de suine, pentru consum familial, vor avea un efectiv de maximum 5 capete porci. Astfel cine va avea de la 6 porci in sus va…

- Gospodariile de subzistența din mediul rural vor fi afectate de o noua prevedere. Un proiect al Ministerului Agriculturii prevede ca oamenii nu mai au voie sa țina mai mult de 5 porci in propria gospodarie. De la acest numar in sus gospodaria se transforma in exploatație comerciala, ceea ce presupune…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat miercuri ca anul acesta va extinde programul „Tomata”, acordand sprijin agricultorilor care vor cultiva legume in spatii protejate, dar va veni si cu unul nou dedicat plantelor aromatice, pentru a acoperi „un deficit comercial foarte…

