Buget axat pe investiții la Târnăveni Aleșii locali ai municipiului Tarnaveni au aprobat joi, 10 februarie, cu prilejul unei ședințe extraordinare de lucru, bugetul Primariei municipiului Tarnaveni pentru anul 2022. Rezumativ, bugetul general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2022 va avea venituri in suma de 66.983.000 de lei, cheltuieli in suma de 70.382.000 de lei și un deficit in suma … Sursa articolului: Buget axat pe... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

