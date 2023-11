Stiri pe aceeasi tema

- Ministra Muncii Simona Bucura-Oprescu a avut la Luxemburg, la solicitarea sa si in marja Consiliului Uniunii Europene dedicat ministrilor muncii, ocuparii si politicilor sociale, o intalnire bilaterala cu omoloaga sa din Italia Marina Elvira Calderone. Ministra al Muncii si Politicilor Sociale Elvia…

- ”Prin Hotarare de guvern, Executivul a stabilit ca de la 1 octombrie 2023, salariul minim brut pe tara garantat in plata sa creasca la 3.300 de lei, lunar, de la 3.000 cat este in prezent. Este o crestere de 10% de care vor beneficia 1,86 milioane salariati”, a spus purtatorul de cuvant al Guvernului. …

- Marcel Ciolacu a precizat despre amendamentul care a creat discordie in coaliție ca „niciodata eu sau domnul Nicolae Ciuca, nu am vorbit de vreun amendament la Pilonul II de pensii „. Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca niciodata in coalitie nu au fost discutii despre vreun amendament la Pilonul…

- Ministrul Finantelor, Marcel Boloș, a vorbit despre amendamentul privind naționalizarea Pilonului 2 de pensii, strecurat printre amendamentele de la legea cu masurile fiscale, afirmand ca a existat o astfel de discuție. In cursul zilei, șeful PNL Nicolae Ciuca declarase ca nu iși amintește ca subiectul…

- Marcel Bolos a explicat ca a aflat marti despre introducerea amendamentului care vizeaza Pilonul II de pensii, amendament care a starnit scandal. ”Gandindu-ma la atributiile si responsabilitatile pe care le are un secretar de stat, nu stiu cum a ajuns sa faca amendament. Nu cred, fiind un text care…

- Ministrul Finanțelor se delimiteaza in scandalul Pilonului II de pensii: 'Pentru ce sa-mi dau demisia?!'Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, susține ca amendamentul privind Pilonul II de pensii nu e ceva oficial. Intrebat daca ia in calcul sa demisioneze in urma acestui scandal, oficialul de la finanțe…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, susține ca daca Guvernul și Coaliția nu iau masura adoptarii legii privind masurile fiscale și bugetare, Romania s-ar putea sa nu mai aiba acces la 75 de miliarde

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu , a declarat joi ca salariul minim va creste de la 1 octombrie de la 3.000 de lei la 3.300 de lei si in constructii de la 4.000 de lei la 4.500 de lei. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat la Antena 3…