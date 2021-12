Stiri pe aceeasi tema

- George Simion și parlamentarii AUR protesteaza in plenul Camerei Deputaților și cer cuvantul dupa fiecare proiect de lege votat. Aceștia solicita liderilor din Parlament sa bage de urgența Legea certificatului verde in Comisia de Sanatate, sa dea raport de respingere, iar apoi sa o bage in plenul Camerei…

- Cabinetul propus de Nicolae Ciuca a trecut. Acesta avea noie de minim 234 de voturi si a primit 318. Parlamentarii USR si AUR au votat impotriva.Numarul total de parlamentari este de 466, dintre care au fost prezenti 444. Toti cei prezenti si au exprimat votul, sub forma de bile.Dupa anuntarea rezultatului,…

- Secretarul General al Guvernului ar putea sa nu mai dețina rangul de ministru și sa nu mai fie, astfel, membru al cabinetului, au discutat membri din coaliția de guvernare, spun surse politice. Funcția va fi ocupata de un social-democrat. Marian Neacșu este unul din numele vehiculate. Printre…

- Proiectul de hotarare pentru inființarea unei Comisii parlamentare de ancheta privind achizitiile publice efectuate in sectorul sanitar in timpul starilor de urgenta si de alerta pe teritoriul Romaniei a fost votat miercuri in plenul Camerei Deputaților. Acesta a primit 207 voturi “pentru”, 82 “impotriva”,…

- Parlamentarii AUR au intrerupt marți ședința comisiei de sanatate din Senat, unde se discuta despre introducerea obligativitații certificatului verde la locul de munca, sub pretextul ca lucrarile sunt ținute secrete. Delegația AUR, condusa de copreședintele George Simion, a intrat apoi peste senatorii…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a anunțat ca va vota prima moțiune de cenzura care intra in dezbaterea Parlamentului impotriva guvernului ilegitim PNL-UDMR. „Guvernul Cițu trebuie sa plece cat mai curand de la conducerea țarii. Este lipsit de legitimitate și acționeaza in total dispreț fața de…

- Alianța pentru Unirea Romanilor anunța noi mișcari de protest sambata și il invita ironic și pe premier la acest eveniment, „pentru negocieri”. „Florin Cițu e așteptat sambata, 2 octombrie, ora 17:00, in Piața Universitații din București sa negocieze pentru menținerea Guvernului in prezența romanilor,…