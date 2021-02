Stiri pe aceeasi tema

- De o luna și jumatate, de cand negociaza, și dupa trei zile de tensiune și razboi total intre miniștrii USR PLUS și șeful Executivului, in sfarșit coaliția de guvernare a ajuns la un acord. Bugetul pentru acest an a fost publicat. Premierul Florin Cițu, maestru al imprumuturilor de miliarde de lei,…

- Ministerul Educației urmeaza a avea un buget de 28,5 miliarde lei în 2021, conform proiectului de buget, cu 0,81% peste execuția preliminara a anului 2020. Atenție, este vorba strict de banii care vor fi alocați de la buget. În ceea ce privește Ministerul Sanatații, va primi 17,4 miliarde…

- Premierul Florin Citu a declarat ca bugetul pentru 2021 va fi pus in dezbatere publica miercuri seara sau joi dimineata. El a adaugat ca investitiile in acest an vor creste, iar in buget sunt prevazuti si banii necesari campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. „Vom pune in dezbatere publica…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, la finalul ședinței de Guvern, ca bugetul pentru anul 2021 va fi pus in dezbatere publica miercuri seara sau joi dimineața. Liberalul a spus ca investițiile din acest an vor crește. Totodata, șeful Executivului a mai spus ca in buget sunt prevazuți și banii necesari…

- Premierul Florin Citu a declarat, intrebat luni daca de la 1 septembrie urmeaza sa fie majorate pensiilor, ca in bugetul pentru acest an costul „cu pensiile in bugetul pentru 2021 creste deja cu aproape 8 miliarde lei fata de anul trecu”, plus o crestere de la alocatii, cea de anul trecut plus cea…

- Ministerul Finanțelor Publice a comunicat numarul angajaților in admnistrația publica centrala, iar acesta este cu 60% mai mare decat pe vremea lui Ceaușescu. Numarul posturilor ocupate in instituțiile și autoritațile publice din Romania era, in noiembrie 2020, de 1.245.578, din care peste 64% in administrația…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in noiembrie 2020, de 1.245.578, din care peste 64% in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP), informeaza AGERPRES . Din totalul celor 798.589 de angajati…

