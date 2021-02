Buget 2021: Cele 6 puncte slabe și cele 7 puncte forte Doar prin consultarea tuturor parților implicate se poate construi o economie cu adevarat europeana. Deși înțelegem situația cu totul speciala generata de pandemie si contextul incertitudinilor legate de aceasta, speram și credem ca e necesar ca pe viitor proiectul de Buget sa fie discutat mai amplu cu partenerii sociali, arata ​oficialii Confederației Patronale Concordia. Aceștia au parcurs proiectul de buget propus de Guvern și au inventariat aspectele bune și pe cele mai puțin bune, în urma unei analize macroeconomice.



Punctele forte ale bugetului• Alocarea semnificativa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca se va sustine atat proiectul de lege al bugetului de stat cat și proiectul bugetului de lege al asigurarilor sociale de stat in forma in care au fost adoptate de Guvern fara a susține amendamente. Referitor la amendamentele depuse…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat, marți, ca majoritatea parlamentara susține proiectul Legii bugetului de stat și proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat in forma...

- Federatia Sanitas picheteaza marti dimineata, intre orele 10.30 si 11.30, Parlamentului Romaniei, solicitand senatorilor si deputatilor sa modifice proiectul de buget pentru anul 2021 astfel incat atat beneficiarii serviciilor de sanatate, cat si salariatii din sistem sa beneficieze de o „sanatate de…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, s-a declarat multumit de bugetul alocat in 2021 domeniului pe care il gestioneaza, mentionand ca suma este cu circa 3 miliarde de lei mai mare decat cea de anul trecut. „Anul trecut, erau Ministerul Educatiei si Cercetarii si bugetul ministerului era impreuna, educatie…

- Proiectul bugetului pentru 2021 ar putea fi aprobat in ședința de Guvern de saptamana viitoare. Proiectul bugetului de stat va fi pus in dezbatere publica cel mai probabil luni si ar urma sa fie aprobat in prima sedinta de guvern a saptamanii viitoare. Va fi un proiect despre care premierul a spus recent…

- Premierul anunța ca mai multe sporuri acordate bugetarilor vor disparea Foto: gov.ro. Proiectul bugetului de stat va fi pus în dezbatere publica cel mai probabil luni si ar urma sa fie aprobat în prima sedinta de guvern a saptamânii viitoare. Va fi un proiect despre…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca a inceput pregatirea bugetului pentru anul acesta. In acest sens, a cerut o analiza detaliata pe fiecare minister, iar pe 4 februarie bugetul sa fie dezbatut si aprobat in Parlament. Florin Citu a precizat ca a cerut o analiza a actelor normative care sunt in vigoare…

- Comisia economie, buget și finanțe a aprobat, in cadrul ședinței de astazi, raportul la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2021, pentru prima lectura. Documentul a fost elaborat de Guvern ținind cont de impactul pandemiei COVID-19 și al calamitaților naturale din anul 2020 asupra economiei…