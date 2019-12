Buget 2020: Multe ministere au bugete diminuate in 2020. Cine va primi mai multi bani

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat bugetul pe 2020 care vine cu cateva surprize. Multe ministere vor primi mai putin bani decat au avut in 2019. Mai jos am luat in considerare alocarea de la buget, nu si veniturile proprii. Bugete mai mari Ministerul Muncii va primi de la bugetul de stat…

- Noua ministere vor primi in 2020 credite bugetare mai mari comparativ cu cele din 2019, in timp ce pentru sapte acestea vor fi mai reduse, conform proiectului Legii bugetului de stat pe 2020 publicat de Ministerul Finantelor Publice. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe are prevazute…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat bugetul pe 2020 care vine cu cateva surprize, potrivit Hotnews. Multe ministere vor primi mai puțin bani decat au avut in 2019, dar exista cateva care beneficiaza de fonduri mai mari decat anul acesta. Proiectul de buget pe 2020 poate fi consultat in forma…

- Aseara au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 992 trei decizii ale primului ministru Ludovic Orban care vizeaza numirea a trei secretari de stat la doua ministere.Primele doua fac referire la numirea lui Iulian Octavian Stana si a lui Gelu Puiu, ca secretari de stat la Ministerul…

- "Avand in vedere cererea doamnei Daniela Pescaru, transmisa prin Adresa Ministerului Finantelor Publice nr 12.289 din 15 octombrie 2019 (...) prim ministrul emite urmatoare decizie: la data in vigoare a prezentei decizii doamna Daniela Pescaru se elibereaza, la cerere, din functia de secretar de…

- Valoarea nominala a emisiunii suplimentare a fost de 60 de milioane de lei, iar bancile au transmis oferte in suma de 190 milioane de lei, scrie Agerpres. Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in octombrie 2019, imprumuturi de la bancile comerciale de 3,995 miliarde de lei, din…

- Ministerul Finantelor Publice urmareste dezvoltarea unui parteneriat corect intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si contribuabili, prin acordarea unor servicii complete, moderne si accesibile. In acest context, au fost implementate servicii electronice menite a facilita indeplinirea obligatiilor…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 500 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 113 luni, la un randament mediu de 4,11% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominala…