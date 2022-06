B.U.G. Mafia la Romexpo: doua categorii de bilete sunt sold out! Vineri, 29 Iulie, B.U.G. Mafia isi asteapta din nou fanii la Romexpo, in aer liber, pentru un concert asa cum trupa ne-a obisnuit deja: o productie masiva, cu ecrane mari si continut video pe toata durata showului si, bineinteles, cu multe hituri. “S-a stabilit” si “s-a demonstrat” inca o data anul trecut, cand B.U.G. Mafia a facut cel mai mare headline show din pandemie in Romania: cand #CeaMaiTareTrupa isi strange #CeiMaiTariFani, iese cel mai mare haos din tara. Pentru cei care nu vor sa rateze show-ul de anul acesta, biletele se gasesc in continuare pe bilete.bugmafiaoficial.ro si in reteaua… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

