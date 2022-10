Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul și autorul Mark Galeotti publica un articol pe site-ul BBC in care enumera șapte momente-cheie care i-au marcat existența lui Vladimir Putin și care i-au modelat gandirea antioccidentala, radicalizata in cei peste 22 de ani de cand este in fruntea țarii.

- Sofia Huzum, fosta membra a trupei Elegance a facut un anunț cutremurator. Artista recunoaște ca are un san taiat și cusut cu 13 ațe. Cantareața a facut declarații, la Antena Stars, despre situația prin care a trecut.

- Solista formației timișorene Phaser, Carina Dumitru, implinește astazi frumoasa varsta de 32 de ani, ocazie cu care redacția PRESSALERT.ro ii ureaza un sincer „La Mulți Ani!”. „De cand eram mica, mi-a placut muzica. Bunicul meu era toboșar și trompetist, canta intr-o formație la Baile Herculane, iar…

- Cați bani trebuie sa scoți din buzunar daca vrei sa-ți cante Dan Ciotoi la eveniment. Care este tariful trupei Generic, trupa care a fost una dintre cele mai apreciate in anii’80-’90. Melodia „S-a rupt lanțul de iubire”, sau “Banii n-aduc fericirea” sunt doar doua dintre celebrele piese ale formației.

- Dupa 50 de WEEKEND-uri petrecute ON AIR la Virgin Radio Romania și zeci de vedete invitate in studio sau prin telefon pe frecvența distracției, Oana Tache iți aduce din 1 August, Tic Talk de Vara! Paula Herlo și Cosmin Savu au fost astazi ON AIR la Tic Talk de vara cu Oana Tache! Cei doi... View Article

- Ieri, Theo Rose era sarbatorita zilei, dar azi a venit randul noului ei iubit sa-și serbeze ziua de naștere. Actorul Anghel Damian implinește azi 31 de ani, iar prietenii lui celebri nu au uitat sa-i transmita urari in mediul online.

- Mohammed Ihattaren (20 de ani), mjlocașul ofensiv aflat sub forma de imprumut la Ajax, este suspectat ca ar avea legaturi cu o grupare mafiota marocana. Fotbalistul care aparține de Juventus ar fi suspecat ca face parte din Mocro Maffia, un grup infracțional marocan care acționeaza in Belgia și Țarile…