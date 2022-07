Stiri pe aceeasi tema

- Dintre toate procesele in care a fost reclamata, Oana Zavoranu se confrunta cu unul foarte foate de serios. Fostul administrator al clinicii pe care o deține fosta vedeta de televiziune i-a facut vedetei plangere penala și o acuza șantaj pentru o suma de bani. Efervescenta actrița a fost trimisa in…

- Dragoș Vlad Neagu, Caddy de la Mafia, a rememorat momente de neuitat din viața și cariera lui, relatand și ca a dat greș intr-o tentativa de afacere personala. Dragoș Vlad Neagu, aka „Caddy”, unul dintre cei trei rapperi celebri de la BUG Mafia, a fost invitatul podcastului „Aproximativ discuții cu…

- Sindicatele personalului navigant al Ryanair din Belgia, Spania, Portugalia, Franta si Italia au anuntat greve in weekend, iar echipajele din Spania vor face din nou greva pe 30 iunie si 1-2 iulie. ”Mai putin de 2% din cele 9.000 de zboruri ale Ryanair care au operat in acest weekend (24/25/26 iunie)…

- Viziunile de management diferite și disensiunile in legatura cu unele subiecte difuzate la radio ar fi motivele care au determinat-o pe jurnalista Victoria Coroban sa demisioneze din funcția de directoare a postului public Radio Moldova, dupa jumatate de an de activitate. Directorul general al companiei…

- Alex Velea are doi copii cu Antonia, pe Dominic și pe Akim. Are o relație foarte buna cu baiețeii, dar și cu Maya, fiica Antoniei din casnicia cu Vincenzo Castellano. Intr-un interviu pentru revista VIVA! a dezvaluit cat de mult ține la ea, chiar daca nu e tatal ei natural. „E o dragoste reciproca.…

- Ministrul Muncii și Politicilor Sociale din Italia, Andrea Orlando, a analizat, luni, situația ocuparii forței de munca din Peninsula, dand exemplul muncitorilor straini, in special a romanilor, care, dupa pandemie, prefera sa mearga catre alte țari pentru a munci, informeaza Stiri Diaspora . „Inainte…

- Activitațile economice desfașurate de persoana fizica in calitate de PFA, fara contract de munca, vor constitui vechime in munca, scrie Profit.ro Și dupa caz, vechime in specialitate. Cu condiția ca veniturile sa atinga, in medie lunara, nivelul salariului minim brut timp de un an. Potrivit unui proiect…

- Magda Vasiliu a lucrat ani de zile la Prima TV, a fost prezentatoare de știri. In anul 2017, ea și fiul ei, care a avut cancer, au plecat in Italia. S-au stabilit acolo și nu mai au de gand sa revina in Romania. Acolo, la mii de kilometri de țara natala, Magda Vasiliu e preocupata de creșterea și educarea…