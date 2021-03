Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Volei Alba Blaj – CSM Targoviște 2-3, in derby-ul Diviziei A1 | Campioana, la a doua infrangere consecutiva, pierde teren in lupta pentru titlu Volei Alba Blaj a pierdut derby-ul cu CSM Targoviște, la Tg. Mureș, scor 2-3 (15-25, 25-19, 18-25, 25-19, 10-15), duelul dintre cele doua rivale la titlu…

- Liverpool a fost A®nvinsAƒ de Fulham A®n etapa 27 din Premier League, scor 0-1, E™i a ajuns la 6 A®nfrA¢ngeri consecutive A®n campionat pe a€žAnfielda€, un record negativ al clubului. Campioana din Premier League continuAƒ sAƒ se scufunde. Liverpool a ajuns la 6 A®nfrA¢ngeri consecutive pe a€žAnfielda€,…

- FC Liverpool, campioana en titre a Angliei, a suferit al cincilea esec consecutiv pe teren propriu, o premiera in istoria acestei grupari, inclinandu-se la limita in fata formatiei Chelsea Londra (scor 0-1), intr-o partida contand pentru etapa a 29-a din Premier League, disputata joi seara in devans.…

- Criza se adancește la FC Liverpool! "Cormoranii" au suferit a patra infrangere consecutiva in Premier League. Echipa antrenata de Jurgen Klopp a fost invinsa pe teren propriu de rivala din oraș, Everton, scor 2-0, in cea de-a 25-a etapa.

- CS Hunedoara – Unirea Alba Iulia 1-0 (0-0), intr-un joc de verificare | „Alb-negrii”, la a doua infrangere consecutiva Langa furnale, pe Stadionul „Michael Klein”, Unirea Alba Iulia a pierdut amicalul cu CS Hunedoara, colega de serie, scor 0-1 (0-0), unicul gol al meciului fiind inscris de Fl. Iacob…

- Echipa de pe litoral, al optulea meci la rand in Liga 1 fara victorie si a treia infrangere consecutiva. FC Viitorul a disputat in aceasta seara meciul din etapa a 23 a a Ligii 1, in deplasare cu FC Arges.Victoria le a apartinut gazdelor, scor 1 0 Turda 71 , echipa de pe litoral inregistrand cu aceasta…

- Peste 25.500 de persoane s-au vaccinat deja împortiva coronavirusului, în România. Pâna în prezent, au fost semnalate mai puțin de 50 de reacții adverse. Potrivit datelor comunicate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat joi ca a inceput pe 22 decembrie platile pentru cererile depuse de fermieri in cadrul Masurii 21 din Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR 2014-2020 - ”Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si IMM-urilor…