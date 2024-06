Stiri pe aceeasi tema

- Senatul Argentinei a aprobat cu strictețe pachetul controversat de reforma economica al președintelui Javier Milei, votul avand loc in timp ce ciocniri violente au avut loc intre protestatari și poliția impotriva revoltelor, noteaza BBC.

- Poliția antirevolta din capitala Argentinei Buenos Aires a tras cu gaze lacrimogene și tunuri cu apa pentru a dispersa protestatarii in afara Congresului, unde parlamentarii au dezbatut reforme care reduc bugetul.Demonstranții – care spun ca masurile vor rani milioane de argentinieni – au aruncat cu…

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Exodul palestinienilor din ultimul refugiu din Gaza s-a accelerat duminica, in timp ce forțele israeliene au patruns mai adanc in orașul Rafah, din sud. Israelul a lovit, de asemenea, nordul devastat al teritoriului, unde unii militanți Hamas s-ar fi regrupat in zonele…

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Președintele Chinei, Xi Jinping, urmeaza sa viziteze Europa saptamana viitoare, pentru prima data in cinci ani, intr-un turneu care va cuprinde Franța, Ungaria și Serbia, anunța The Guardian. China vrea sa evite un razboi comercial cu UE Vizita vine in timp ce China…

- Posturi de radio, televiziune, jurnaliști de la presa scrisa franceza au prezentat pe larg tradiționalele defilari ce au avut loc anul acesta in ziua de 1 Mai, organizate nu doar la Paris, ci și in numeroase alte localitați din toata Franța. Sindicatele au fost cele care au chemat la o noua mobilizare…

- Politia georgiana a intervenit in forța marti impotriva manifestantilor de la Tbilisi, unde mii de persoane s-au strans pentru a treia saptamana ca sa protesteze impotriva unui proiect de lege controversat, noteaza AFP, potrivit adevarul.ro .

- FOTO-VIDEO - Continua haosul in Georgia: protestatarii se lupta cu forțele de ordine / Parlamentul a fost inconjurat de trupele specialeContinua protestele violente in Georgia, pe tema unei legi controversate privind agenții straini. Votul din Parlament a fost amanat pentru miercuri, 17 aprilie, in…

- Un tanar de 31 de ani, din Ramnicu Valcea, a fost depistat de jandarmi avand asupra sa substanțe interzise. El se afla in zona ”Tic-Tac” din Cartierul Ostroveni și a atras atenția forțelor de ordine prin comportamentul suspect. In incercarea de a evita contactul cu jandarmii, acesta s-a urcat intr-un…