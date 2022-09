Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, anunța ca nu exista un buget planificat de stat pentru a ajuta agenții economici sa faca fața tarifului mare la gaze. In acest context, producatorii vor include majorarea in prețul produselor, spune oficialul. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii Rezoomat…

- Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, susține ca situația in care s-a pomenit fabrica moldoveneasca Macon, care este la un pas de a se inchide, lasand fara locuri de munca 350 de angajați, urmeaza a fi evaluata de instituția pe care o conduce, dar și de Consiliul Concurenție. Totodata, acesta spune ca…

- 90% din banii incasați din polițele RCA ale Euroins pleaca in afara țarii, susține Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania. Totodata, potrivit raportului European Insurance Overview, din 2021, societațile de asigurare din Romania au cele mai mari cheltuieli de administrare,…

- Intr-un comunicat de presa, deputatul Lorant Sas (Partidul REPER) critica dur ultimele modificari ala Codului Fiscal. Potrivit acestuia, modificarile ce li se pregatesc contribuabililor sunt „primii pași in direcția prapastiei electorale”. Deputatul Lorant Sas (Pardul REPER), care a activat in mediul…

- Potrivit fostului ministru al Finanțelor, Mariana Durleșteanu, acum la Ministerul Finanțelor ramin din ce in ce mai puțini specialiști. Acest lucru se datoreaza in primul rind actualului șef al ministerului, Dumitru Budianschi. "Creșterea mea profesionala a inceput in Ministerul Finanțelor, astfel ca…

- Ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, a mințit, atunci cand a spus ca Guvernul a acoperit integral cheltuielile suportate de instituțiile de invațamant in sezonul rece. Președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, a transmis o scrisoare in care arata, prin cifre, ca aproximativ 30 la suta din suma…

- Restricțiile nu ii mai impiedica pe romani sa iși faca planuri de concediu anul acesta, dar cei mai mulți au buget limitat de vacanța. In contextul inflației și a creșterii generale a costurilor de trai, 31% dintre romani scot din buzunar la fel de mult ca anul trecut pentru vacanța din aceasta vara,…

- Destramarea USR este tot mai accentuata, in fiecare zi anunțandu-se cate un nou transfer, fie catre REPER-ul lui Dacian Cioloș, fie catre PNL.