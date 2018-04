Stiri pe aceeasi tema

- Biletul zilei: Pentru dublarea mizei de astazi, redacția Pariuri1X2 a conceput un bilet format din trei pronosticuri. In deschidere, meciul dintre Marseille și Lille. Gazdele vaneaza calificarea in Champions League, in timp ce oaspeții sunt serios amenințați cu retrogradarea. Lille a ratat…

- Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, a remarcat jocul echipei sale in remiza de la Ovidiu cu CSU Craiova, scor 0 0, din etapa a doua a turneului play off din Liga 1.Nu a fost Craiova slaba, ci noi buni. Din punctul meu de vedere, Mitrita n.r. jucatorul CSU Craiova greseste. Am avut un joc bun…

- Mijlocașul formației Universitatea Craiova, Cristi Barbuț, va fi prezent luni la Repriza de Sud. Emisiunea va incepe la ora 13.00, la Radio Sud (97.4 FM) și vom vorbi despre victoria cu Astra, dar vom prefața și meciul cu FC Viitorul, ...

- Antonio Jakolis, 25 de ani, a fost imprumutat de FCSB la Apollon Limassol pentru un sezon, iar in vara urmeaza sa revina la formația roș-albastra. Mijlocașul nu le poarta pica roș-albaștrilor și spune ca-și dorește sa revina la FCSB pentru a-și demonstra calitațile. ...

- Costel Enache a fost nemultumit de prestatia echipei in partida cu Viitorul, in urma careia campioana a ajuns pe locul patru si are sanse mari sa prinda play-off-ul. La malul marii, moldovenii au pierdut cu 2-1 si au iesit definitiv din calculele calificarii in play-off. Antrenorul…

- Patru jucatori ai CFR-ului in 11-le ideal al campionatului Liderul Ligii 1 domina ancheta realizata de Liga Profesionista de Fotbal, avand patru jucatori nominalizați in echipa ideala a campionatului, formata din jucatorii transferati de echipele din Liga 1 Betano in vara. Astfel, portarul Giedrius…