Buddha, cuprul și miliarde de investiții chineze Statuile antice ale lui Buddha stau in meditație senina in peșterile sapate in stancile ruginii din Afganistanul rural. La sute de metri mai jos se afla ceea ce se crede a fi cel mai mare zacamant de cupru din lume. China l-ar putea dobandi. Statuile de langa mina Mes Aynak vor fi restaurate, atat pentru noi, […] The post Buddha, cuprul și miliarde de investiții chineze first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

