- Guvernul ungar va furniza „toata asistenta” necesara Republicii Moldova in demersurile sale de a adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri, la Chisinau, ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, transmite MTI, citat digi24.ro.

- Nicu Popescu a discutat cu omologul maghiar Peter Szijjarto despre revenirea WizzAir in Moldova. Conform șefului diplomației de la Chișinau, decizia companiei de a pleca a avut motive comerciale. Ministrul de Externe de la Budapesta se afla intr-o vizita oficiala in Republica Moldova. In cadrul discuțiilor…

- Șefa statului a discutat cu Ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, despre situația din țara vecina și provocarile de securitate din regiune și a reconfirmat suportul Republicii Moldova pentru independența, suveranitatea și integritatea teritoriala a Ucrainei. Discuțiile au vizat și modalitațile…

- Romania va institui un Departament pentru integrarea Republicii Moldova in Uniunea Europeana. Acesta urmeaza sa activeze in subordinea Parlamentului Romaniei și sa ofere consultanța Parlamentului Moldovei și altor instituții de la Chișinau in vederea accelerarii ritmului reformelor interne necesare…

- Ministrul britanic de Externe, James Cleverly, a argumentat, joi, ca cea mai buna modalitate de protejare a Republicii Moldova este asistenta militara pentru Ucraina, subliniind insa ca Guvernul de la Londra va actiona pentru contracararea provocarilor ge

- "Revenirea limbii romane la statutul de limba oficiala in Republica Moldova este o normalitate istorica și trebuie sa se intample cat mai repede! Sintagme precum ”limba de stat”, ”limba oficiala” sau ”limba materna” sunt niște anomalii! L-am felicitat astazi pe prim-ministrul Dorin Recean pentru susținerea…

- Propunerea Ucrainei care echivaleaza cu intreprinderea unor pasi catre desfiintarea minoritatilor etnice si folosirea fondurilor europene in acest scop este „inacceptabila”, a spus miercuri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului la Geneva.