- Un rezultat pozitiv al ultimei perioade de peste un deceniu este ca astazi nimeni nu contesta justetea gandirii in termenii unei natiuni maghiare unite, a declarat sambata, la Budapesta, Gergely Gulyas, ministrul care conduce Cancelaria prim-ministrului Ungariei. Conform MTI, el s-a referit la situatia…

- Pentru a proteja fermierii și consumatorii maghiari, Guvernul de la Budapesta a impus o noua interdicție temporara a importurilor de cereale din Ucraina și a produselor agricole. Motivul in plus invocat? Lipsa de acțiune a UE i-a lasat pe fermierii maghiari vulnerabili la o situație de piața pe care…

- Statele Unite ar putea impune masuri restrictive care vizeaza persoane importante din Ungaria, ca raspuns la apropierea dintre Budapesta și Moscova, conform unor surse diplomatice, relateaza 444.hu.

- Ungaria blocheaza aderarea Suediei la NATO din cauza nemultumirilor pricinuite de criticile Stockholmului la adresa politicilor premierului Viktor Orban, a spus miercuri purtatorul de cuvant al guvernului ungar.