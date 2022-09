Ruptura dintre Ungaria si UE pare tot mai pregnanta. Laszlo Kever, cel care este președintele Parlamentului maghiar, a zis ca Uniunea Europeana poate fi considerata perdanta in conflictul din Ucraina, deoarece UE acționeaza contrar propriilor interese economice. Pe de alta parte, intr-un proiect de raport care analizeaza evoluțiile de la activarea articolul 7 de catre […] The post Budapesta pune UE la colt: "Acționeaza contrar intereselor sale economice" first appeared on Ziarul National .