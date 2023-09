Stiri pe aceeasi tema

- Luni incepe transferul sumelor majorate, in cuantum de 100 000 de forinti, pe care parintii copiilor maghiari, respectiv tinerii maghiari din afara granitelor Ungariei care merg la scoli cu predare in limba maghiara le primesc din partea Guvernului Ungariei, ca forma de sprijin dedicat celor care studiaza…

- In cinci instituții de invațamant, din cele 8 cu predare in limba romana, ce au contracte de locațiune a unor cladiri in regiunea transnistreana, au avut loc inspecții comune, unde au participat reprezentanții Biroului politici de reintegrare, Ministerului Educației și Cercetarii, Agenției pentru Supraveghere…

- Ungaria reacționeaza virulent la adresa SUA dupa ce i-a fost limitata participarea la programul Visa Waiver. Ministerul de Interne de la Budapesta acuza administrația Biden de razbunare, dupa ce a refuzat sa furnizeze oficialilor americani datele personale ale etnicilor maghiari cu

- Statele Unite au impus marti restrictii pentru detinatorii de pasapoarte ungare in cadrul Programului Visa Waiver, afirmand ca Budapesta nu a rezolvat vulnerabilitatile de securitate ridicate in mod repetat de Washington, informeaza Reuters.Intr-un comunicat, Ambasada SUA la Budapesta a anuntat ca…

- Creșterea unui copil cu un animal de companie poate fi o experiența incredibil de plina de satisfacții. Cand vine vorba de alegerea unui animal de companie, atat cainii, dar mai ales pisicile sunt adesea insoțitori minunați pentru copii. Nu numai ca ofera dragoste și afecțiune necondiționata, dar ofera…

- Premierul ungar, Viktor Orban, a cerut țarii sa se antreneze și sa se inarmeze continuu. Vin vremuri in care natiunile slabe vor pieri, iar cele puternice vor ramane, asa ca, in fiecare zi, trebuie sa ne consolidam propriile linii de aparare si organele noastre de ordine publica, a declarat, sambata,…

- Partidele maghiare din afara Ungariei trebuie sa reprezinte interesele maghiarilor care doresc sa prospere in patria lor, a declarat Janos Arpad Potapi, secretar de stat pentru comunitatile maghiare din afara tarii, la o masa rotunda care a avut loc sambata la Rijeka, in Croatia, transmite MTI, potrivi…

