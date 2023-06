Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat ca aderarea Ucrainei la NATO nu se poate pe afla pe agenda la summitul Aliantei Nord-Atlantice din luna iulie de la Vilnius, relateaza Reuters si MTI, citate de Agerpres . „Trebuie sa fim clari in aceasta privinta: aderarea la NATO a unei tari…

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a afirmat, marti, ca Regele Charles al III-lea va vizita Romania pe 2 iunie, mentionand ca este inclusa aceasta activitate pe agenda guvernamentala, transmite AGERPRES . „Este o activitate care este planificata, este pe agenda guvernamentala. Suntem parte la…

