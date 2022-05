Budăi: Voi propune eliminarea procentului din PNRR pentru pensii – Video Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, duminica, la Iasi, ca va propune eliminarea procentului din Planul National de Redresare si Rezilienta pentru pensii. Intr-o conferinta de presa, el a argumentat ca „in nicio lege a pensiilor din UE” nu scrie ca trebuie sa fie incadrarea pana la un anumit procent. Conform ministrului Muncii, media europeana privind ponderea pensiilor in PIB este intre 12,5% si 13%, dar Romania doreste rezolvarea inechitatilor. „As merge pe rezolvarea inechitatilor, in principal. Noi, in Legea 127, cand am promovat-o in Parlament, am avut un procent de 11,7%, constienti… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

