Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Claudiu Nasui a declarat ca, in urma unui proces pe care l-a castigat cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, a aflat ca institutia si-a schimbat contractul colectiv de munca, dandu-si de la 14 salarii cate avea, la 16 salarii pe an. Nasui a precizat ca datele le-a obtinut in urma unui…

- Deputatul neafiliat Ludovic Orban a declarat, luni, ca parlamentarii Forta Dreptei si-au propus ca pana la finalul acestui an sa stranga numarul de semnaturi necesare revizuirii Constitutiei, in sensul introducerii in Legea fundamentala a obligativitatii calculului pensiei

- Anul trecut, BMW anunța ca lanseaza un nou serviciu pe baza de abonament, care permitea proprietarilor de mașini sa activeze incalzirea in scaune. Bineințeles, noutatea nu a fost deloc bine primita, pentru ca nu sunt foarte mulți oameni care sunt in regula cu ideea de a cheltui 18 dolari pe luna pentru…

- Senatorul PSD vrea sa reduca diferența intre dobanzile la imprumuturi și cele percepute de banci la credite. ”Am venit cu o propunere apropo de impozitarea sistemului bancar. Bancile din Romania au profit triplu fata de media europeana, profiturile raportate. De asemenea, cetatenii romani platesc dobanzi…

- ”Am venit cu o propunere apropo de impozitarea sistemului bancar. Bancile din Romania au profit triplu fata de media europeana, profiturile raportate. De asemenea, cetatenii romani platesc dobanzi triple fata de cetatenii din UE. Care este propunere mea, pe care cred ca ar trebuie sa o discutam mult…

- Deputatul a subliniat ca formatiunea sa ar accepta sa intre la guvernare, cu conditia ca premierul sa apartina USR."De 25 de ani, cu un an inainte de alegeri, PSD s-a retras de la guvernare, cumva, in locul lui lasand ori alte partide, ori propunand un guvern tehnocrat. In 2016 au procedat la fel, au…

- Cabinetul condus de premierul italian Giorgia Meloni a aprobat o taxa surprinzatoare pe „profiturile suplimentare” ale bancilor in acest an, transmite Bloomberg. Taxa a fost inclusa intr-un pachet mai amplu de masuri care variaza de la noi autorizatii pentru taxiuri si pina la investitiile in strainatate.…