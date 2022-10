Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Romaniei, Florin Cițu, a scris pe o pagina de socializare ca in PNRR exista spațiu pentru a crește pensiile cu 25%, nu doar cu 10% cum a spus-o ministrul Muncii, Marius Budai. ”In PNRR exista spatiu pentru a creste pensiile sustenabil cu 25% in 2023. Tot anul PSD a urlat ca vrea sa…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat duminica seara, 16 octombrie, la Antena 3, ca pensiile ar trebui sa fie majorate cu cel putin 10%. Procentul va fi decis in funcție de bugetul pe 2023, care va fi votat in Parlament, cel mai probabil, in noiembrie. „Ultima discutie pe care am avut-o in coalitie…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a fost intrebat, duminica, la o televiziune de știri, cu ce procent vor creste pensiile si de la ce data se va intampla acest lucru. “Ultima discutie pe care am avut-o in coalitie si ati vazut si dumneavoastra co-presedintii coalitiei, cei doi presedinti ai celor mai…

- Procentul de majorare a pensiilor trebuie sa se incadreze in posibilitatile bugetare si nu ar trebui sa fie mai mare de 11%, a declarat, joi, prim-ministrul Nicolae Ciuca, dupa vizita de la platforma industriala Dacia Mioveni, informeaza Agerpres.Intrebat daca s-a stabilit un procent clar privind majorarea…

- Intrebat daca procentele majorarii pensiilor avute in vedere de Guvern pentu anul viitor vor fi de 15% sau 16-17% pentu a ține cont de rata inflației, premierul Nicolae Ciuca a precizat ca „tocmai aici apare partea care nu trebuie sa se transmita catre oameni pentru a le crea așteptari, pentru ca sunt…

- Budai: Pensiile ar putea crește cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie Foto arhiva- Agerpres Pensiile ar putea crește cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie, anul viitor, a declarat ministrul muncii și solidaritații sociale, Marius Budai. Invitat la radio România Actrualitați, el a precizat ca…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, despre majorarea pensiilor, anuntata recent de ministrul Muncii, Marius Budai, ca propunere din partea PSD, ca nici el si nici prim-ministrul Nicolae Ciuca nu au inaintat niciun procent privind majorarea, dar ”asta nu inseamna ca nici el, nici domnul prim-ministru…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat joi seara la Antena 3 ca o majorare a pensiilor va avea loc de la 1 ianuarie 2023. „Rata inflației pentru anul 2022 o sa o cunoaștem abia la sfarșitul primului trimestru din 2023, de aia in legea 263, legea pensiilor, se spune ca se merge pe o rata a inflației…